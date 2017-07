Mannarino, Thegiornalisti, Brunori e Levante: Flowers, un festival fuori porta

Foto varie

Al via martedì 11 luglio la III edizione di Flowers Festival, la rassegna estiva, organizzata e promossa dall’associazione culturale Hiroshima Mon Amour, che dopo le prime due edizioni si è posizionata come uno dei festival più importanti a livello nazionale.

Ad inaugurare il palco, alle ore 21, Mannarino che salirà sul palco del Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To) (Ingresso 22 euro + diritti di prevendita – info www.flowersfestival.it – info@flowersfestival.it – Tel 011 3176636) per interpretare dal vivo il suo nuovo disco “Apriti Cielo” insieme alle migliori hit del suo repertorio. Dopo il concerto, sul palco de “I Suoni della Mezzanotte”, saliranno i L’Orage.

Dopo il cantautore romano, Flowers Festival proseguirà con: Thegiornalisti (12 luglio – I Suoni della Mezzanotte: Diecicento35), Gogol Bordello (13 luglio – in apertura: Dubioza Kolektiv – I Suoni della Mezzanotte: Dj So Pijani), Coez + Mecna (14 luglio – I Suoni della Mezzanotte: Dargen D’Amico), Samuel (15 luglio – in apertura: Lim – I Suoni della Mezzanotte: Godblesscomputers), The Zen Circus + Fast Animals and Slow Kids (16 luglio – I Suoni della Mezzanotte: Litio), Biffy Clyro (17 luglio – in apertura: You Me at Six), Einsturzende Neubauten (18 luglio – I Suoni della Mezzanotte: Alberto Campo), Brunori Sas + Guido Catalano (19 luglio – I Suoni della Mezzanotte: Lucio Corsi), Le Luci Della Centrale Elettrica (20 luglio – in apertura: Yasmine Hamdan – I Suoni della Mezzanotte: Khalab dj set), Baustelle (21 luglio – I Suoni della Mezzanotte: Matteo Castellano) e Levante (22 luglio – in apertura: I’m not a blonde, Twee – I Suoni della Mezzanotte: Peaches)

Flowers festival è un festival musicale, giunto alla terza edizione, che si tiene a Collegno (To) nel Parco della Certosa, parco urbano di 400.000 mq, in un’area attrezzata per 5000 spettatori. L’area spettacolo, allestita nello spazio insonorizzato noto come Cortile della Lavanderia, è racchiusa da due delle grandi esperienze di riprogettazione urbana messe in atto dalla Città di Collegno: la Lavanderia a Vapore, eccellenza della danza contemporanea internazionale e il Padiglione 14, centro culturale giovanile. In quello che fu il Cortile della Lavanderia del Manicomio di Collegno, si svolge FLOWERS FESTIVAL, che prosegue la tradizione dei grandi spettacoli di teatro e musica cha a partire dal momento dell’abbattimento delle mura manicomiali fino ai primi duemila, hanno contribuito al rinnovamento di questi luoghi meravigliosi, sull’impulso della amministrazione pubblica.