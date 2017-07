Marco Veronesi, dallo spavento al parquet (di nuovo)

Foto varie di pallacanestro

Marco Veronesi non è tipo che si arrende facilmente. L’ex cestista varesino, con trascorsi in Serie A (Robur Varese, All’Onestà Milano) meno di due mesi fa venne colpito da un attacco cardiaco mentre si stava allenando a Verona con la Nazionale Over 65.

Ricoverato in ospedale, Veronesi ha subito intrapreso tutte le terapie per la rieducazione, ha lasciato le strutture sanitarie e si è “fiondato” a Montecatini, dove i suoi compagni di azzurro stanno disputando il Mondiale FIMBA, quello cioè dedicato al “Maxibasket”, ovvero alle squadre di veterani.

L’ex giocatore varesino, nativo di Ponte Tresa, non giocherà le partite con la squadra allenata da Tonino Zorzi (uno che fece grande la Ignis da giocatore) ma si è unito ai compagni per star loro vicino: nella foto è quello con la t-shirt, accanto ai “ragazzi” che difenderanno i colori azzurri.