Mario Delpini, l’abbraccio della comunità varesina

Foto varie

All’augurio di “buon cammino” del nuovo aricivescovo di Milano monsignor Mario Delpini da parte del sindaco Giuseppe Sala, si sommano diversi altri messaggi.

Arrivano da parte di personalità e politici locali della provincia di Varese.

Uno dei primi è quello di Monsignor Franco Agnesi, vicario episcopale di Varese, pubblicato sul suo profilo Facebook:

«Una grande gioia per la nostra Diocesi e per l’intera comunità cristiana lombarda». E’ la dichiarazione del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, il varesino Raffaele Cattaneo, commentando la nomina di monsignor Mario Delpini ad Arcivescovo di Milano. «Auguro al nuovo Arcivescovo di proseguire il suo ministero con l’apertura che finora lo ha contraddistinto verso le persone a lui affidate: il nostro Consiglio regionale vuole ringraziarlo sin da ora per questa sua disponibilità e per la guida che sappiamo non mancherà mai nei confronti di questo territorio. A sua eminenza il Cardinale Angelo Scola voglio rivolgere il mio ringraziamento più sentito: in questi anni ci ha accompagnati con grande amore e dedizione. Tra le tante occasioni di incontro che ricordo la sua prolusione in Consiglio regionale e la recente visita di Papa Francesco», ha concluso Cattaneo.

Auguri a monsignor Delpini anche dal segretario del Partito Democratico provinciale, Samuele Astuti: “Già grande conoscitore della nostra Diocesi, Delpini è uomo dalla grande spiritualità, che da sempre si è dedicato alla cura delle anime e che con grande fede e spirito di dedizione nei confronti degli altri saprà proseguire il lavoro del Cardinal Scola. La sua figura è fortemente legata al nostro territorio, dove Don Mario è nato e si è formato.

Mi piace ricordare, in questo giorno così importante, una delle sue opere tanto semplici quanto profonde nel messaggio: “E la farfalla volò”, che attraverso piccole fiabe si fa portatore di un messaggio universale: prioritariamente per i bambini ma in grado di parlare a tutti.

A Scola va il ringraziamento per il grande lavoro di questi anni. La sua opera, dal grande significato spirituale e, ha inciso fortemente sulla Diocesi di Milano e lascerà il segno anche negli anni a venire».

Il consigliere Regionale Luca Marsico rivolge i migliori auguri di buon lavoro: «La sua nomina mi rallegra in modo particolare perché Sua Eccellenza, oltre ad avere una profonda conoscenza della Diocesi Ambrosiana, è nato in Provincia di Varese e lì vi ha trascorso l’infanzia.

Certo che saprà portare avanti il lavoro dei suoi predecessori con la stessa passione pastorale come riferimento sicuro per i fedeli, sono sicuro che non mancheranno occasioni di confronto e collaborazione con le Istituzioni civili nell'interesse del nostro territorio.

Un pensiero di gratitudine al Cardinal Angelo Scola che ha servito Milano dal 2011 ad oggi ed al suo predecessore, oggi Cardinale Emerito, Dionigi Tettamanzi.»

Anche Ambrosianeum Fondazione Culturale saluta «con gioia e riconoscenza la nomina ad Arcivescovo di Milano di Monsignor Mario Delpini, che come membro del Comitato Permanente della Fondazione e nei lunghi anni del suo impegno ha sempre dato testimonianza di grandi qualità umane e culturali, profondo spirito pastorale e continua, partecipe vicinanza alle persone».