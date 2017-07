MARO snc fa il bis: suo il Torneo di Gornate

Foto varie di calcio

Grande prestazione per i ragazzi del MARO snc che si aggiudicano la 29esima edizione del Torneo di Gornate Olona in memoria di Roberto Vermiglio, superando in finale Cafè Pens per 6-2 e bissando così il successo dello scorso anno.

In gol Paolo “Pol” Castelluzzo, Luca Sinopoli e Tiziano Volpi che trascinano i campioni in carica guidati da Roberto Smania alla riconferma, mentre per gli sconfitti non basta l’ottima prestazione di Alessandro Bruno.

Prima della finalissima spazio anche alla finale 3/4 posto: sul gradino più basso del podio sale Amici di Cri che, grazie ad una super-prestazione di Giacomo Granelli autore di 6 reti, s’impone per 8-4 su Whitepaperbloom. Azzolin e Zela completano lo score per Amici di Cri, mentre le reti di Zarpellon, Andrea Barbatti e Nicholas Roccamo non bastano agli sfidanti.

La grande serata di calcio di Gornate Superiore ha portato in scena anche la sfida tra le vecchie glorie di Castiglione e Gornate, conclusasi appannaggio dei primi per 4-1. A Gornate, infatti, non basta la rete di Massimiliano Zarpellon per pareggiare i conti con le reti di Marco Poretti, cui si aggiungono anche mister Maurizio Brogliato e Vincenzo Massara.