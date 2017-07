Martinenghi, con il terzo oro arriva il record italiano

Foto varie di nuoto

Nicolò Martinenghi è un asso pigliatutto. L’ultima giornata degli Europei Juniores di nuoto, a Netanya, serve a completare il capolavoro del ragazzo di Azzate (foto FIN), capace di calare il tris d’oro in terra israeliana condendo il tutto con un altro record del mondo giovanile.

Dopo i successi nei 50 rana e nella staffetta mista, il “quasi 18enne” del Nuoto Club Brebbia mette il turbo anche nei 100 metri e “tocca” in un clamoroso 59″23, tempo che vale il record italiano (appena battuto da Nicolò al Sette Colli di Roma) e contemporaneamente diventa il nuovo limite mondiale della categoria juniores.

Con questo risultato Martinenghi si conferma uno dei pretendenti principali per un posto al sole ai prossimi mondiali di Budapest: il favorito rimane il primatista mondiale Adam Peaty (57″13 in finale ai Giochi di Rio), ma il talento varesino può seriamente aspirare a un gradino del podio.

A Netanya, nei 100, non c’è storia: l’allievo di Marco Pedoja (il tecnico era presente a bordo vasca) ha dominato la scena dei 100, infliggendo un distacco di 1″86 al secondo classificato, il russo Evgenii Somov. Podio completato dall’altro azzurro, Lorenzo Pinzuti, che aveva già ottenuto l’argento sulla distanza breve. Dopo metà prova, comunque, non c’erano dubbi: Martinenghi ha virato in 27″60 dando già l’impressione di essere imprendibile.