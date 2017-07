Martinenghi da urlo, altro oro nella staffetta

Foto varie di nuoto

Quarta giornata della 44esima edizione dei campionati europei giovanili in Israele. Il finale per l’Italnuoto è da sogno. La settima medaglia è d’oro e arriva con la staffetta 4×100 mista mista.

Tania Quaglieri (1’02”03), Nicolò Martinenghi (59”09), Alberto Razzetti (54”12) e Maria Ginevra Masciopinto (55”75) nuotano in 3’50”99, precedendo la favorita Russia in 3’51”84 e la Gran Bretagna in 3’54”24.

Proprio Nicolò Martinenghi, l’enfant prodige di Varese, diciotto anni ancora da compiere, pupillo e miglior tempo nella semifinale dei 100 rana. Il primatista italiano nuota in 1’00”62, pregustando un altro oro dopo quello nei 50 rana venerdì.