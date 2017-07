Martinenghi nono nelle batterie dei 50 rana. È in semifinale

Foto varie di nuoto

Nicolò Martinenghi, dopo l’eliminazione in semifinale sui 100 metri, è sceso in vasca stamattina per i 50 rana.

L’azzatese ha chiuso la sua batteria con al terzo posto con il tempo di 27”08, il nono tempo totale.

Meglio di lui ha fatto Fabio Scozzoli, che ha chiuso la propria batteria con il tempo di 27”04.

Mostruoso Adam Peaty, che fa segnare il nuovo record del mondo con il tempo di 26”10.

Questo pomeriggio, a partire dalle 18 circa, le semifinali