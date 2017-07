Martinenghi primo degli esclusi per la finale

Foto varie di nuoto

Peccato. Nicolò Martinenghi non riesce a ripetersi in semifinale e risulta il primo degli esclusi per la finale dei 100 metri rana che si terrà domani, lunedì 24 luglio.

L’azzatese termina la propria prova con il tempo di 59”41, risultato più lento di quanto fatto in mattinata.

Queste le parole a caldo di Martinenghi ai microfoni della Rai: «Pensavo a un tempo simile a quello di stamattina, invece non è andata così. È il mio primo mondiale e sono comunque contento. Ora riguarderà la gara e cercherò di capire dove ho sbagliato».