Max De Aloe e i ragazzi del Cem in concerto al museo Maga

Nuovo appuntamento con Maga Estate 2017, la manifestazione che nei mesi di giugno e luglio vede l’anfiteatro esterno del museo gallaratese trasformarsi in palcoscenico per accogliere concerti e consentirà a tutti i partecipanti di usufruire del bar all’aperto.

Martedì 4 luglio alle ore 21.00 – ingresso gratuito – il protagonista della serata sarà Max De Aloe che suonerà con gli allievi del Centro espressione musicale di Gallarate, per festeggiare i 22 anni di attività del CEM, un centro che in oltre tre lustri ha visto passare migliaia di studenti e che è diventato anche un punto di riferimento per corsi avanzati e di specializzazione per la musica moderna, con studenti che provengono dalle varie regioni del Nord Italia. Il concerto proporrà un programma che spazia dal rock al pop, dal jazz al raggae, dal metal all’hip-hop, dal folk al tango, ad altri generi ancora.

«La sfida che ci prefiggiamo ogni anno con i miei insegnanti – spiega il musicista e direttore responsabile Max De Aloe – è propria quella di riuscire a trasformare la singola lezione di ogni allievo sul proprio strumento musicale in esperienza e capacità da convogliare successivamente nel suonare insieme ad altri. Il realizzare musica insieme è una grandiosa forma di crescita. È un’esperienza magica. Lavoriamo per mesi in funzione di questo concerto e, la cosa più bella, è accertare che dopo anni questo appuntamento sia diventato un incontro importante per la musica per molti della provincia varesina. Un concerto che non è visto come un saggio di una scuola ma un momento dove produrre ed ascoltare musica. Il nostro è un lavoro molto lontano dalle logiche dei talent show e dei concorsi e penso che chi ci segue da anni lo sappia apprezzare. La nostra attenzione alla Cultura è intesa come esperienza di crescita e condivisione e non come evento di spettacolarizzazione fine a se stesso».

Gli eventi di Maga Estate, a ingresso gratuito, sono organizzati dal Maga, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Gallarate, NeXTones, il Festival di musica elettronica che si tiene nella cava storica di Trontano (Verbania).

