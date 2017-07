Mazzetti sul Summer Festival: “Ci muoveremo per tutelare anche l’amministrazione”

Claudia Mazzetti

Addio Summer Festival, con dispiacere per chi lavora. Parte da qui l’assessore Claudia Mazzetti, delegata del sindaco al commercio e attività produttive. «Innanzitutto quando un’attività chiude il primo pensiero deve andare alle persone che sono rimaste senza lavoro. Questi operatori hanno creduto nel progetto e hanno fatto degli investimenti: bisogna avere rispetto per loro. Quando si abbassa una saracinesca il dispiacere è sempre grande, così come lo è in questo caso anche se si tratta di una attività temporanea».

La notizia della chiusura del Summer Festival ha subito suscitato anche qualche domanda sulle garanzie offerte dagli organizzatori. Mazzetti parla di «persone che si sono presentate in Comune con tutte le credenziali necessarie»: «i soci della Mec SRL venivano da esperienze analoghe al Summer Festival, grazie alle quali avevano maturato l’esperienza necessaria per compiere il salto di qualità. Avevano puntato su Gallarate con lo scopo di offrire una manifestazione ambiziosa. Il Comune era, è sarà sempre a favore di chi vuole fare impresa. Non chiuderà mai la porta in faccia a chi propone nuove iniziative e nuove attività, soprattutto se queste “nuove imprese” possono portare all’amministrazione comunale dei vantaggi economici da reinvestire in altri settori dell’ente».

Tra gli altri aspetti c’è quello dell’importo dovuto all’ente Comune. Come si va avanti? «Siamo in attesa che gli organizzatori ci comunichino ufficialmente la decisione di interrompere l’attività del Summer. Appena riceveremo tale comunicazione dalla Mec srl, ci muoveremo per tutelare l’amministrazione comunale chiedendo e ottenendo quanto pattuito e messo nero su bianco nella delibera approvata all’unanimità dalla giunta nel mese di maggio».

L’assessore Mazzetti ribadisce poi due postille già avanzate dal sindaco Cassani: «Nel ribadire che l’amministrazione non è in alcun modo coinvolta nell’organizzazione del Summer Festival, vorrei infine fare una considerazione: la manifestazione nel periodo di apertura non ha minimamente penalizzato le attività dei commercianti del centro storico. Anzi, i venerdì del Naga quest’anno hanno riscosso un successo senza precedenti, così come ha avuto una eccellente risposta del pubblico il primo spettacolo del Cabrolet andato in scena domenica scorsa. Sono questi gli eventi che vedono coinvolto il comune e il Distretto urbano del commercio e i risultati fin qui ottenuti ci fanno capire che siamo sulla giusta strada».