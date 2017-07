McDonald’s fa tappa a Gerenzano con il McItalia Job Tour: 30 colloqui in una mattinata

McItalia Job fa tappa a Gerenzano: trenta colloqui in una mattinata

“La cosa più difficile è stata trovare la piazza, perchè il satellitare mi ha spedita ad Uboldo”. E’ questo il commento di una studentessa 27enne che stamattina ha partecipato ai colloqui del McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale che viene impiegato per le nuove aperture McDonald’s lungo la penisola.

In particolare a Gerenzano la nota catena di fastfood è a caccia di 45 dipendenti per il McDonald’s che aprirà a metà settembre. I principali requisiti richiesti ai candidati sono la predisposizione al lavoro in team e al contatto con il cliente. Mentre nel cantiere in via Clerici fervono i lavori la società sta selezionando il personale che garantirà l’operativa del ristorante con 200 posti a sedere e tutte le ultime novità in tema di ricettività.

Sono circa 300 i curricula ricevuti per il ristorante di Gerenzano. I colloqui individuali di oggi sono stati riservati ai candidati che hanno già superato le prime due fasi di selezione online inserendo il proprio cv e rispondendo alle domande di un test sul sito mcdonalds.it. A tenere i colloqui il personale di altri ristoranti della zona, da Saronno a Garbagnate. “Sono rimasto colpito dalla disponibilità – spiega ad esempio Thomas responsabile del McDonald’s di Cinisello Balsamo – la maggior parte dei ragazzi che abbiamo incontrato sono studenti pronti a lavorare su turni e non preoccupati dal carico di lavoro. Proprio quello di cui abbiamo bisogno”. “Al di là dell’aspetto professionale è stata un’esperienza interessante – rimarca una delle partecipanti – non solo domande sulle mie esperienze ma anche tante informazioni su cosa sarò, nel caso in cui fossi scelta, chiamata a fare”.

La presenza di McItalia Job Tour non è passata inosservata fin dalle 7 del mattina quando sono arrivati i primi responsabili che hanno montato i gazebi e allestito il gonfiabile verde con il logo giallo. A dare un’occhiata anche gli assessori Dario Borghi ed Emanuele Pini. Tanta l’attenzione per i candidati un po’ tesi e provati dal caldo ma decisamente soddisfatti al termine della mattinata.

Le persone selezionate nel corso della giornata saranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alla nuova apertura.

Negli oltre 550 ristoranti McDonald’s in tutta Italia lavorano oltre 20.000 dipendenti che servono ogni giorno più di 700.000 clienti. Le donne sono il 60% dei dipendenti totali e le direttrici rappresentano il 50% degli store manager. L’età media dei crew è di 30 anni e ben l’81% dei dipendenti ha un’età inferiore ai 35 anni. I lavoratori studenti sono il 32%. Il 94% dei dipendenti McDonald’s è assunto con una forma contrattuale stabile.