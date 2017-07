Mercallo, non arriva la posta, contratti e bollette latitano

poste italiane

Egregio direttore,

E’ noto che Poste Italiane l’anno scorso ha fatto utili per oltre un miliardo di euro, consentendo al governo attuale , azionista di maggioranza ,di staccare un assegno di svariate centinaia di milioni di euro.

E questo a scapito degli utenti che ricevono un servizio sempre più scadente , nonostante le inascoltate interpellanze che alcuni parlamentari si sono affretti a rendere pubbliche.

Al mio paese , Mercallo , hanno iniziato a non consegnare la posta il sabato , poi a giorni alterni , ed ora il postino si vede …quando può!

Dopo quindici giorni che la buca delle lettere di casa mia è rimasta desolatamente vuota, oggi 4 luglio il postino mi ha consegnato un corposo pacco di corrispondenza con bollette da pagare abbondantemente scadute.

Esempi.

Servizio elettrico emissione 07-06-2017 scadenza 27-06-2017

Compagnia tel. fisso emissione 02-06-2017 scadenza 19-06-2017

Il massimo è stato raggiunto da due lettere ricevute in contemporanea inviatemi in giorni diversi da una società di elettricità .

-Apro la prima lettera e ,con mio stupore, trovo scritto :

Emissione 20 .06.2017

Ogg: richiesta spostamento impianto bassa tensione

…..la informiamo che non possiamo procedere in quanto “ non ci risulta ancora pervenuta l’accettazione del preventivo inviato in data 01-06.2017 .

-Apro la seconda lettera e trovo scritto :

Emissione 01.06.2017

Ogg: richiesta di spostamento impianto bassa tensione del 26.04.2017

…la informiamo che il preventivo di spesa è pari ad x e che “ l’avvio della prestazione richiesta avviene solo dopo aver ricevuto l’accettazione del presente preventivo “.

Due lettere ricevute lo stesso giorno ,oggi 4 luglio 2017.

Ho telefonato alla società di elettricità per spiegare la situazione :mi hanno risposto che questi “ disguidi “ non sono infrequenti .

Da notare che il postino di oggi non era la medesima persona di 15 giorni fa.

La furbizia di Poste Italiane , sta anche nel fatto che nessuna delle lettere porta il timbro postale :così non posso dimostrare di aver ricevuto la posta oltre la data di scadenza delle bollette .

Ma altri miei concittadini si trovano nelle medesime condizioni !

Si può andare avanti così ?

Dott. Andrea Bagaglio – Consigliere comunale Mercallo Possibile –Mercallo.

P.S.

Settimana scorsa mi sono recato in posta per spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno : le ricevute di ritorno erano finite !