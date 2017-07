Teatro e mercatino, per un venerdì sera d’estate

Porto Ceresio - foto di Alessia Aurecchia

(Foto di Alessia Aurecchia)

Doppio appuntamento questa sera a Porto Ceresio.

Oltre al tradizionale mercatino che dal tramonto anima il lungolago nei venerdì sera d’estate, è in programma uno spettacolo teatrale.

Alle 21, in piazza Bossi, per la rassegna “Teatro sotto le stelle” la compagnia Teatro delle Cinque lire di Brusimpiano presenta “Sarà un matrimonio perfetto”, commedia comica in due atti.

Lo spettacolo, organizzato dall’assessorato alla cultura, dalla Biblioteca e dalla Proloco di Porto Ceresio, è ad ingresso libero. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a venerdì 14 luglio.