Mercato non-stop per la Varesina, si muove anche per la Pro Patria

Foto varie di calcio

La Varesina dopo i botti del fine-settimana scorso (su tutti l’acquisto del fantasista Marco Giovio) non ha intenzione di fermarsi e, dopo aver sistemato l’attacco, il ds Radicchi è passato al reparto difensivo piazzando altri due colpi. Ieri, mercoledì 5 luglio, dalla Feralpi Salò è arrivato Matteo Vaccarecci, portiere classe 1990 che in carriera ha militato anche in Serie B e Lega Pro con le maglie di Frosinone e Cittadella. Oggi è toccato invece al difensore Alessio Fatticcioni, ex-pilastro della Fiorentina Primavera che vinse la Coppa Italia nel 2011, che arriva a Venegono dopo le esperienze in Lega Pro con Campobasso, Gavorrano e Torres.

Ma il ds Radicchi e il dg Matteo Di Caro non sono ancora soddisfatti e hanno promesso altri colpi nei prossimi giorni; è chiaro che la Varesina aspira ad un campionato di livello decisamente superiore rispetto a quello della stagione passata.



Torna a muoversi sul mercato anche la Pro Patria dopo i due colpi messi a segno dal ds Sandro Turotti l’1 luglio. A Giacomo Pettarin (centrocampista classe ’88, ex Mestre) e Ivo Molnar (difensore classe ’94, ex Dro) si aggiunge Jacopo Mozzanica (nella foto), centrocampista bresciano del ’96 proveniente dal Ciliverghe Mazzano, che in biancoblù ritroverà come allenatore Ivan Javorcic dopo averci già lavorato nella Primavera del Brescia.



Pro Patria e Varesina si stanno dunque preparando al meglio in vista dei ritiri estivi (che inizieranno rispettivamente il 20 e il 23 luglio), con la speranza di conseguire importanti risultati nel campionato di Serie D 2017/18.