Mezza giornata d’aria buona e torna in carcere a Opera

È stata una vera e propria boccata d’aria sui monti del Varesotto, a Marzio, quella che si è fatto un quarantenne milanese pregiudicato, ricondotto nuovamente dietro le sbarre dopo un “pomeriggio bravo” nel paesino.

Succede che martedì scorso l’uomo, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, tosiscodipendente, arriva a Marzio per scontare parte della pena in una struttura protetta in regime di detenzione domiciliare.

Ma una volta arrivato nella struttura, il milanese ha pensato bene di scappare e rintanarsi in un bar della zona dove ha cominciato a dare in escandescenze, disturbando gli avventori e minacciando il personale della struttura che nel frattempo lo aveva raggiunto, non prima di aver però avvisato i carabinieri.

L’uomo è stato ripreso in carico dai militari di Marchirolo che insieme al nucleo operativo radiomobile l’hanno portato in caserma a Luino dove è stato fotosegnalato. Nel frattempo viene avvisato il Tribunale di sorveglianza di Milano che opta nuovamente per la carcerazione a Opera.

Il tutto si consuma in una mezza giornata il tempo, appunto, di una boccata d’aria fresca sui monti tra Valganna e Valceresio.