Michelle Prather protagonista di Varese Gospel Festival

Michelle Prather, per la prima volta in Italia, sarà protagonista della serata di sabato 15 luglio del Varese Gospel Festival. Sul palco insieme a Michelle Prather, Twin Cities Gospel Choir e Veronica Sbergia e Max De Bernardi, che per l’occasione presenteranno uno show inedito, appositamente studiato per raccontare la commistione tra old time music, ragtime, blues delle origini e gospel, dove affonda le radici lo spiritual.

Michelle Prather, salmista e predicatrice del Gospel, è nota per aver rinnovato la scena Gospel a Memphis e dintorni e per aver collaborato con Kevin Davidson e The Voices, Kurt Carr e The Kurt Carr Singers, Nu Tradition e RiZen. Michelle ha registrato, inoltre, come voce principale su diversi album per Kevin Davidson & The Voices Mississippi Blvd, Kurt Carr e Kurt Carr Singers.

ore 21

Giardini Estensi Area Tensostruttura

VERONICA SBERGIA & MAX DE BERNARDI

TWIN CITIES GOSPEL CHOIR

MICHELLE PRATHER

Ingresso 7 Euro

Varese Gospel, International Gospel Festival