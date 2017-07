Migranti, Barelli: “Prima gli angeresi”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Angera Futura a firma del capogruppo Flavio Barelli sull’arrivo di un nuovo gruppo di migranti in città.

La solidarietà è un valore indiscusso. Davanti a chi soffre, a chi tende la mano, a chi chiede aiuto, non ci si tira indietro.

Imporre, con prepotenza, l’accoglienza, però, è tutt’altra cosa. Non è solidarietà, questa è la rottura dei legami sociali, è fomentare le preoccupazioni dei cittadini, alimentare intolleranze e creare disuguaglianza.

È di oggi la notizia che Angera sarebbe destinataria di altri profughi, oltre a quelli già arrivati nelle settimane scorse.

Davvero ce lo possiamo permettere?

Cosa ha fatto questa Amministrazione per manifestare le preoccupazioni dei cittadini verso questa accoglienza imposta?

Quali politiche il Sindaco e l’Amministrazione hanno messo in campo per inserire chi arriva in un contesto sociale accogliente e non preoccupato e timoroso?

Noi crediamo che ciò che è imposto, senza nessuna seria politica sociale che parta prima di tutto dall’aiuto e dal supporto agli Angeresi, non sia accoglienza, ma una profonda ingiustizia per chi vive, lavora o è in difficoltà in Angera.

Crediamo che questa amministrazione non sia stata in grado di rappresentare adeguatamente le preoccupazioni dei cittadini, nè di intavolare un dialogo per opporsi all’arrivo di altri profughi, né di programmare politiche sociali attente verso gli Angeresi.