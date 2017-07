Migranti, “il Comune entri nella rete civica dei sindaci per l’accoglienza”

Foto varie

Gavirate paga le conseguenze di sindaci che vogliono incatenarsi al solo sentir parlare di richiedenti asilo in arrivo, che fanno le barricate, e per questo il Comune dovrebbe aderire alla “rete dei sindaci per l’accoglienza”.

Senza alcuna vena di contrasto con la maggioranza retta dal sindaco Silvana Alberio il capo dell’opposizione in consiglio comunale Gianni Lucchina lancia la proposta dopo la notizia dell’arrivo in paese di una trentina di migranti che rimarranno nella palestra dell’Isis Stein tutta l’estate.

Leggi anche Gavirate - Trenta richiedenti asilo alla palestra dello Stein

«Credo che la responsabilità di questo problema non possa sempre ricadere sulla Prefettura -ha spiegato Lucchina – . È chiaro che se venisse applicato il quoziente di un richiedente asilo ogni mille residenti, la faccenda sarebbe chiusa da tempo. Il punto è che questo non avviene per via della scelta di alcuni amministratori di alzare le barricate ogni volta che si affronta questo tema. E quindi deve spettare ai comuni che accolgono il compito di accogliere sempre più, al posto di chi pregiudizialmente e politicamente lucra su questa vicenda».

«Il paradosso – continua Lucchina – è che spesso si sente dare colpa all’Europa di non voler intervenire sulla questione, ma la dinamica, a casa nostra, è esattamente la stessa: diamo colpa a chi deve gestire l’emergenza, e non a chi potrebbe quota parte contribuire a risolvere il problema».

Lucchina è soddisfatto del lavoro svolto dai richiedenti asilo che in quei mesi si sono integrati a Gavirate svolgendo attività di pubblica utilità di pari passo con le lezioni di lingua e cultura italiana.

E lancia una proposta all’amministrazione: «Perché Gavirate non entra a far parte della rete dei sindaci per l’accoglienza? In questo modo avrà un maggior peso nella gestione di questa partita. Potremo far sentire meglio la nostra voce».