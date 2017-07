Milano sede dell’Agenzia europea del farmaco, asse tra Gentiloni, Maroni e Sala

paolo gentiloni

Il presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, il professor Enzo Moavero Milanesi, consigliere del premier per la promozione della dislocazione a Milano della sede dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e il sindaco di Milano Giuseppe Sala presenteranno domani, lunedì 24 luglio, la candidatura di Milano per Ema.

L’obiettivo è quello di ospitare l’agenzia all’interno dell’area Expo nell’ambito del progetto di riconversione dell’area denominato Human Technopole.

L’appuntamento è previsto per le 11.30 al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli.