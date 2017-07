Milano – Serravalle, tutti i lavori della settimana

autostrada

Ecco la nota di Milano-Serravalle nella quale vengono specificati tutti i lavori sulle diverse tratte.

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione sul viadotto di Tortona, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 02 Agosto alle ore 06:00 di Giovedì 03 Agosto 2017, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra Tortona (Km 63+647) e Interconnessione A7-A26 (Km 72+120). Contestualmente sarà chiuso al traffico il casello di Tortona (Km 63+647) in entrata per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Autostrada ai caselli di Serravalle Scrivia (Km 84+496) per il traffico diretto a Genova e Novi Ligure (A26, Km 9+120) per quello diretto a Savona-Ventimiglia.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 02 Agosto alle ore 06:00 di Giovedì 03 Agosto 2017, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Muggiano Est (Km 11+900) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti, in alternativa, potranno eventualmente effettuare il rifornimento e la sosta presso la precedente Area di Servizio Assago Ovest (Km 18+720) presente sulla medesima tratta e direzione.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 03 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 04 Agosto 2017, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A7-A50 in entrata da Milano e Genova per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.494 Nuova Vigevanese (Km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 03 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 04 Agosto 2017, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+386) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Quinto de’ Stampi (Km 23+820). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Quinto de’ Stampi (Km 23+820).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 04 Agosto 2017, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra S.S. 11 MI-Gallaratese (Km 5+731) e Settimo M.se – MI-S.Siro (km 6+804). Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S. 11 – MI-Gallaratese (Km 5+731). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Cusago-Mi-Baggio (km 10+580).

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 04 Agosto 2017, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra Cusago-Mi-Baggio (km 10+580) e S.S. 11 MI-Gallaratese (Km 5+731), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo SS 11 – MI-Gallaratese.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 02 Agosto alle ore 06:00 di Giovedì 03 Agosto 2017, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo S.P.13 Agrate (Km 21+040). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.13 provenienza Monza per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo S.P.208 Carugate (Km 17+808).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 03 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 04 agosto 2017, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Como-Meda) nella tratta compresa tra disinnesto A51 Tangenziale Est (Km 0+000) e Interconnessione A52-A4 Torino (Km 4+304). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – Via Pisa (Km 1+072) e Sesto San Giovanni – V.le Italia (3+012) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico allo svincolo Cologno Monzese Sud della A51 (Km 12+298), l’indirizzamento in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale Nord allo svincolo Monza Centro (km 5+281).

RACCORDO AUTOSTRADALE A52 – S.P.46

Per lavori di, posa cavi elettrodotto TERNA verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 10:00 alle ore 15:00 di Mercoledì 02 Agosto 2017, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata/uscita da/per Bollate-Cormano (Km 4+250) per carreggiata sud (direzione A52-Monza) I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso sul Raccordo Autostradale A52 – S.P. allo svincolo di Paderno Centro – Via Reali (km 5+550).