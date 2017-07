Minacce anonime per i cani che abbaiano: “O stanno zitti o ci penso io…”

Foto varie

Una minaccia in piena regola recapitata a mezzo posta per far zittire i cani che abbaiano. È la “sorpresa” trovata da una cittadina di Albizzate una volta aperta la posta di casa.

Si tratta di un foglio molto eloquente che si apre con una precisazione: “Questo è il primo avvertimento” e a seguire il contenuto della minaccia: “O trovate voi una soluzione a far star zitti quei cani o ci penso io…”.

Si tratta di una diatriba tipica dei rapporti di vicinato e che può capitare a chiunque. Quello che non deve assolutamente capitare sono però le minacce.

La persona che ha denunciato questo episodio, lo ha fatto con un post su Facebook scrivendo che : “Visto che si tratta di un vicino di casa siamo aperti a qualsiasi dialogo. Evitiamo di fare delle minacce, siamo persone adulte. Hanno spaventato tanto i miei figli! Non voglio che vivono nel terrore di chi abita vicino a noi!”.