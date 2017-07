Minimaster sull’ispezione del lavoro e il contenzioso amministrativo

Villa Ponti galleria fotografica parchi

Mercoledì 12 luglio alle Ville Ponti dalle ore 14 e 30 alle 18 e 30 si terrà il minimaster a numero chiuso (max 40 persone) sull’ispezione del lavoro e il contenzioso amministrativo. Questi gli argomenti affrontati dai due relatori Luigia Giangaspero e Marco Bellumore: illeciti penali e amministrativi : a) I principi generali della L. 689/81, b) Ordinanza – ingiunzione, c) Opposizione all’ordinanza-ingiunzione, d) Pagamento rateale, e) Esecuzione forzata, f) Prescrizione. Principali illeciti in materia di lavoro e previdenza obbligatoria: maxi sanzione per lavoro nero e regolarizzazione, le esternalizzazioni (somministrazione – appalto –distacco – distacco transnazionale), gli illeciti previdenziali depenalizzati dal D.Lgs 8/2016. I ricorsi amministrativi e giudiziari avverso gli atti del procedimento ispettivo (D.Lgs 149/2015): ricorsi amministrativi secondo la normativa vigente, ricorsi giudiziari.

L’incontro formativo, che prevede il riconoscimento di 12 crediti, si terrà nella Sala Napoleonica.