Misinto Bierfest: 5 mila presenze solo sabato sera

La Misinto Bierfest fa il botto: 5 mila presenze solo sabato sera

E’ iniziata con il botto la Misinto Bierfest 2017. Il primo weekend ha registrato un netto incremento di pubblico rispetto agli altri anni soprattutto nella serata di sabato che ha visto oltre 5000 persone alternarsi sotto al tendone.

Domenica 16 luglio ha invece avuto luogo la prima edizione della Giornata in Famiglia che è iniziata alle 10.30 con la messa celebrata dal parroco di Misinto don Michele Somaschini sul palco sotto il tendone della Bierfest ed è proseguita con il pranzo per le famiglie e per i ragazzi disabili delle associazioni del territorio.

Grande successo anche per questa iniziativa di Gam E20. Erano infatti 280 le persone che hanno pranzato alla Bierfest e che si sono trattenute per la dimostrazione di primo soccorso della Croce Rossa.

I ragazzi disabili, i loro accompagnatori e i 50 bambini presenti sono stati ospiti di Gam E20 mentre i genitori hanno pagato una cifra simbolica per il menù. L’intero ricavato del pranzo è stato devoluto alle sei associazioni che lavorano con i disabili presenti alla Giornata In Famiglia: Associazione Voglio la Luna di Limbiate, Cooperativa Lavoro Solidarietà di Saronno, Associazione Oasi di Lentate, Comunità SoleLuna di Desio, Il Sorriso dell’Anima di Cesano Maderno e l’Abbraccio di Meda.

“La Misinto Bierfest 2017 è iniziata con un grande successo a partire dal giorno dell’inaugurazione. C’è stato un sensibile incremento di pubblico rispetto agli altri anni – afferma Fabio Mondini presidente di Gam E20 – La Giornata In Famiglia organizzata insieme alla Parrocchia ci ha regalato le emozioni più forti del weekend. Il territorio ha risposto infatti con entusiasmo al nostro invito trasformando la Bierfest in una festa davvero per tutti, grandi e bambini”.

La festa proseguirà fino al 23 luglio tutte le sere a partire dalle 19,30 nel Mönchshof Stadl in via Marconi a Misinto, area feste di 2.500 metri quadrati.