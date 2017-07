Miss Gallarate chiude in bellezza l’estate del Naga

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

(foto e testo di Davide Morello)

Galleria fotografica Miss Gallarate 2017 (foto Davide Morello) 4 di 22

Chi è stata incoronata bella fra le belle di Gallarate? È Lisa Milan, eletta Miss Gallarate in una serata (venerdì 21 luglio) che ha visto sfilare sul palco 9 bellissime ragazze e come ospiti l’incantevole Francesca Sindona (vincitrice del NagaVoice) e Italo Giglioli che con la sua sagace ironia ha intrattenuto e divertito il numerosisimo pubblico presente nonostante il temporale estivo minacciasse di far posticipare l’evento.

Ambra Giudice, Claudia Meraviglia, Dafne Maggi, Desirèe Jelmini, Giorgia Borciu, Jessica Canaglia, Jessica Giacomello, Lisa Milan e Veronica Guidi sono le nove ragazze che bhanno sfilato e mostrato i loro talenti cantando, danzando, recitando e persino con un numero di giocoleria.

Fresco, giovane e spontaneo il fascino delle ragazze, truccate da Maria Cristina Giorgetti (Alto di Gamma, via Manzoni), pettinate da Sara Laurino e il suo team di SL7 parrucchieri (via Don Minzoni), vestite da Celine (in Galleria la Crocetta) con originali accessori creati da Anna Chierichetti (Annie’s). Il tutto immortalato dall’obbiettivo di Davide Morello.

Si ringrazia inoltre Marco Vizzolini The Green’Specialist per la collaborazione e la fornitura di piante presso Ticino Vivai (Vizzola Ticino). A presentare l’evento che ha concluso l’estate del Naga, l’eclettico Vincenzo Rasulo. Il verdetto è stato decretato da una giuria attenta e partecipe, composta da Claudia Mazzetti, assessore alle attività produttive, Valeria Sani, modella fisioterapista; Milena Betto, commerciante gallaratese, Marco Introini, vicepresidente di Ascom Confcommercio e Carlo Frigerio storico fotografo gallaratese.

Ad incoronare la vincitrice il sindaco di Gallarate Andrea Cassani mentre il prezioso gioiello in premio è stato offerto da Gold&Co. Assegnate anche le preziose fasce di Miss Eleganza a Jessica Canaglia e Miss Sorriso a Dafne Maggi. Per loro e per Miss Gallarate tanti fiori offerti da Fiorista Bandera e tre cover per cellulari offerte da Michela Perbellini di Cover Store.