Molinari si presenta con una doppietta

A Chatillon, dopo le parole del presidente Aldo Taddeo e dei nuovi arrivi in biancorosso, è tempo di giocare gli occhi di Aldo Taddeo, Paolo Basile, Edoardo Russo e del direttore generale Diego Foresti. Dopo una breve fase di riscaldamento è iniziata alle 16,45 la partitella in famiglia sotto la direzione di mister Salvatore Iacolino. Prove tattiche in vista del Pisa (domenica 30 luglio, ore 20.30) con la squadra A, quella “titolare” scesa in campo con il 4-3-1-2, modulo prediletto del mister.

LA PARTITA – Si è subito messo in mostra Molinari con una duplice occasione: al 6′ il suo tiro da fuori è stato bloccato dal portiere Oikonomopoulos, mentre all’11’ la sua rovesciata viene smorzata in angolo da Simonetto. Altra chance per la squadra A con Rolando al 19’, ma è ancora il portiere greco a disinnescare la minaccia; nella stessa azione si infortuna Ghidone (al suo posto Lonardi). La partita si sblocca al 30’ con un bel sinistro da fuori di Rolando che accarezza il palo e s’insacca in rete. Nel finale si scatena la squadra A; raddoppio al 37’ con un autogol di Zecchini dopo la ribattuta del greco su un tiro da fuori di Palazzolo, mentre al 41’ angolo di Monacizzo e gran girata di Molinari per il 3-0.

Nel secondo tempo Lercara e Molinari s’invertono, mentre Scapolo subentra al posto di Oikonomopoulos. Al 7’ Lercara si divora il 4-0, che arriva comunque 4 minuti più tardi con una bella girata di Longobardi. Al 13’ Molinari cerca il gol della bandiera con un tiro da centrocampo che sibila di poco sopra la traversa. Appuntamento solo rimandato di qualche minuto, dato che al 28’ l’argentino, innescato da Tripoli, scarica in rete con un sinistro da fuori area. Nel frattempo Tomasz prende il posto di Scapolo, ma al 32’ viene trafitto da una splendida conclusione di sinistro al volo da fuori area di Magrin (super prestazione in mezzo al campo la sua) che si insacca sotto la traversa. Dopo 35 minuti di ripresa Iacolino decide di far terminare l’incontro: 5-1 per la squadra A.

Al termine ha parlato il mister: «In questi giorni di ritiro ho avuto buone impressioni: ho un grande gruppo che mi segue e lavora duramente senza lamentarsi. Abbiamo però bisogno di crescere e la partitella di oggi è stata importante per mettere minuti nelle gambe in vista di domenica sera. Speranza serie C? Il mio compito è quello di preparare la squadra per la D, poi si vedrà, ma in ogni caso saremo pronti. Sul mercato sono soddisfatto; come già detto dal presidente arriverà un difensore, ma dobbiamo anche monitorare le condizioni di Ghidone. Per il Pisa ho già un’idea di formazione, ma deciderò nei prossimi giorni».

Per finire un commento, immancabile, sui tifosi: «Quando mi hanno detto del pullman non ci credevo, ma questo fa capire l’importanza della piazza in cui mi trovo; con loro vicini siamo sicuri di riuscire a fare un’importante stagione».

E la giornata dei tifosi continuerà, con la cena insieme ai giocatori all’hotel Rendez-Vous che ospita la squadra durante il ritiro.