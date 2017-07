Momenti musicali, quattro concerti indimenticabili

Foto varie

Come per l’anno 2016, l’Associazione Momenti Musicali, in collaborazione con la Pro Loco di Cuvio, presenta la seconda edizione del Luglio Culturale: l’edizione 2017 della rassegna prevede, dal 7 al 22, quattro concerti, uno spettacolo teatrale, oltre ai consueti corsi musicali e di scrittura, con artisti internazionali alcuni dei quali sono diventati degli habitué della Valcuvia.

L’avvio spetta ai giovani e bravi studenti del Liceo Musicale Manzoni di Varese: sul palco del teatro di Cuvio si alterneranno alcuni tra i migliori chitarristi della scuola con un programma ispirato essenzialmente alla musica spagnola e sudamericana (Villa Lobos, Ponce, Ginastera, Lauro), accanto a noti autori del Novecento come Mario Castelnuovo Tedesco.

Un impaginato simile lo presenta anche, due giorni dopo, il Maestro Antonio Dominguez, per il consueto suo appuntamento nella caratteristica chiesa rupestre di S. Antonio a Castelveccana, da cui si gode una vista mozzafiato sul Lago Maggiore. Oltre a Castelnuovo Tedesco e Villa Lobos, il Maestro Dominguez proporrà alcuni brani inediti del grande chitarrista spagnolo Andrés Segovia, dalla cui scuola il suo stile esecutivo discende direttamente.

Da non perdere, venerdì 8 a Cuvio, la prima italiana dello spettacolo di Jacques Lafarge “Psychana-lyrique”, una pièce che mescola tra loro, in modo affatto originale e accattivante, teatro, recital lirico, cabaret e commedia musicale. Al soprano belga Annick de Grom e al Maestro Adalberto Maria Riva il compito di presentare alcune tra le più conosciute arie del repertorio lirico in una veste nuova e inedita per una serata di sicuro divertimento.

Il canto è protagonista anche degli ultimi due avvenimenti in cartellone, sempre a Cuvio: lunedì 17 sarà la volta del soprano tedesco Anna Maske, con un programma incentrato sull’opera, l’operetta e la romanza da camera (Tosti, Verdi, Lehar e Arditi), accompagnata sempre al pianoforte da Adalberto Maria Riva. Saranno invece gli studenti del corso di canto tenuto dalla signora Maske a concludere la rassegna sabato 22, con un programma a sorpresa elaborato durante la frequenza allo stage.

Oltre al corso di canto, previsto a Cuvio dal 18 al 22, si terranno come di consueto i corsi di pianoforte e chitarra dall’8 al 15, rispettivamente presso la sede dell’Associazione Momenti Musicali e la chiesa di S. Antonio a Castelveccana, e il corso di scrittura creativa, tenuto da Annalina Molteni, a Cuvio dal 14 al 16 luglio. In conclusione segnaliamo anche il concerto di lunedì 10 alle 18,30 ad Arcumeggia con il violista varesino Simone Libralon, già attivo in Italia e in Europa, che proporrà una selezione di due tra le sei Suites per violoncello di Bach, in occasione del trecentesimo anniversario della composizione di questa opera, capisaldo della letteratura strumentale.

Maggiori informazioni nel sito www.momentimusicali.net o telefonando al 333/477.08.21