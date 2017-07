Mondiali under 23, bel colpo di Christian Biolcati

foto varie di canottaggio

Saranno due gli atleti varesini nelle semifinali dei Mondiali under 23 di canottaggio che si stanno disputando a Plovdiv, in Bulgaria.

Oltre a Federica Cesarini, prima nella batteria di giovedì con il doppio leggero, ci sarà anche l’altro atleta della Canottieri Gavirate, Christian Biolcati. L’azzurrino ha centrato il terzo posto nella regata di recupero disputata oggi – venerdì 21 – l’ultimo valido per accedere alla semifinale.

Biolcati, che rema sul “due senza” senior insieme al lariano Andrea Guanziroli, è stato autore di una gara molto serrata: importante l’attacco azzurro dopo i 1000 metri che ha consentito la risalita dalla quinta alla seconda posizione. Poi, nelle ultime battute, la Turchia ha sopravanzato l’Italia di un soffio (prima invece il Sudafrica) ma non ha tolto a Biolcati e Guanziroli la soddisfazione del passaggio del turno e l’ingresso tra le migliori dodici.

Nulla da fare invece per l’otto femminile con le gaviratesi Ilaria Broggini e Veronica Calabrese: l’ammiraglia azzurra è giunta ultima nella regata di recupero che metteva in palio quattro posti per la finale per le medaglie.

L’Italia ha duellato nella prima parte di gara restando vicina alle rivali ma senza abbandonare il sesto posto, cedendo però nel finale e finendo lontana dalle altre barche.