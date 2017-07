Mondiali Under 23, Federica Cesarini è d’argento

foto varie di canottaggio

Grande soddisfazione per la Canottieri Gavirate. Durante i mondiali Under 23 in corso di svolgimento a Plovdiv, in Bulgaria, l’atleta della Canottieri Gavirate Federica Cesarini ha conquistato la medaglia d’argento.

Federica, che ha gareggiato nel 2 di coppia leggero assieme ad Allegra Francalacci (Sc Pontedera), è arrivata seconda dietro la barca della Romania.

Queste le parole della Cesarini dopo la gara: «Sono contenta per come è andata questa gara, anche se siamo state davanti a lungo. Dopo tutto però la Romania era formato da due ragazze che hanno fatto l’Olimpiade di Rio de Janeiro, non erano le ultime arrivate, e inoltre noi come equipaggio siamo nate appena due giorni prima di Lucerna, quindi non posso non essere contenta di questo argento».

La spedizioni azzurra in Bulgaria ha ottenuto altre nove piazzamenti sul podio delle quali 5 medaglie d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo raggiungendo quota 10 sigilli e il primo posto nel medagliere per nazione.

Alle tre medaglie d’oro vinte ieri (quattro con, quattro di coppia pesi leggeri femminile, due senza pesi leggeri maschile), nelle finali odierne se ne sono aggiunte, infatti, altre 2 d’oro (quattro senza e doppio pesi leggeri maschile), 3 d’argento (doppio under 23 femminile, singolo e doppio pesi leggeri femminile) e 2 di bronzo (quattro di coppia under 23 e singolo pesi leggeri maschile).