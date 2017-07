Morosolo avrà (finalmente) un parco pubblico

foto varie di eventi vari

(foto di Clara Comolli)

Morosolo avrà un parco pubblico. Finalmente. L’idea c’è dal 1990, ma solo dopo il consiglio comunale di giovedì 27 luglio si può dire che l’iter è avviato.

Non è ancora finita, perchè mancano alcuni passaggi indispensabili, ma il calcio d’inizio è stato dato. Il tutto nasce dalla richiesta di allargamento della casa di riposo di Morosolo (Rsa Cardinal Colombo), gestita dalla Fondazione Colleoni di Castano Primo: in cambio del permesso di realizzare una nuova sala mensa all’interno del giardino della struttura, viene ceduta alla collettività una porzione di terreno pari a 3 mila metri quadrati e vengono dati al Comune 105 mila euro come “monetizzazione degli standard”.

Nell’area ceduta l’amministrazione comunale realizzerà un parcheggio ad uso pubblico in via Solferino (progetto da realizzare nel giro di due anni), mentre nella restante area che si colloca all’interno del “Parco dei ciliegi” metterà le basi per la realizzazione di un parco comunale: il resto dell’area verde è di proprietà della curia con il Comune dovrà intavolare un discorso per arrivare all’obiettivo finale, che è fissato nel giro di tre anni.

«Erano anni e anni che si discuteva di fare un parco a Morosolo – spiega il sindaco di Casciago Andrea Zanotti, che ha incassato l’approvazione del consiglio comunale -. Le prime idee sono datate 1990, poi nel 2000 avevamo messo nero su bianco l’idea e nell’ultima campagna elettorale siamo arrivati a promettere questa opera, che a Morosolo manca da sempre. Lavoreremo con la parrocchia per acquisire l’intera area dove vorremmo posizionare panchine, sistemare il verde e così via. C’è lo spazio per un parco giochi per i più piccoli, anche questo richiesto da più persone: ci diamo tre anni di tempo, ma ci vogliamo arrivare. E una piccola cosa, ma credo sia contemporaneamente un segnale importante di attenzione alla comunità».