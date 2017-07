Morti in corsia a Saronno: inizia il processo

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Una fila di avvocati, parenti delle vittime, indagati e legali delle associazioni che intendono costituirsi parte civile si è presentata, questa mattina, martedì 18 luglio, al tribunale di Busto Arsizio per l’apertura dell’udienza preliminare sulla vicenda dei due amanti killer dell’ospedale di Saronno.

I principali indagati sono il medico di pronto soccorso Leonardo Cazzaniga e l’infermiera Laura Taroni, sua compagna nella vita, ai quali è contestato l’omicidio del marito della donna, Massimo Guerra, agricolotore di Lomazzo (Como) avvenuto per avvelenamento e in concorso. Leggi anche Busto Arsizio - Processo a Taroni e Cazzaniga, il Codacons si costituirà parte civile

Sono altre quattro invece le morti in corsia contestate a Cazzaniga, avvenute tra il 2012 e il 2013. Tra i 12 indagati vi sono anche, per omessa denuncia e favoreggiamento, l’ex primario del pronto soccorso, ma anche i membri della commissione di inchiesta interna dell’azienda ospedaliera che non ravvisò scorrettezze nell’operato del medico.

Tra le associazioni che hanno presentato richiesta di essere ammesse come parte civile vi sono la Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi, l’ordine dei medici di Milano, il Condacons, l’assocazione Codici.