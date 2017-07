Moto sbanda e cade, incidente sulla ss394

Incidente questa mattina, domenica 2 luglio, sulla strada statale 394, a Mesenzana, nei pressi della rotonda del centro commerciale di via Alessandro Volta.

Una moto, guidata da un uomo di 71 anni, ha sbandato ed è caduta. A bordo, insieme a lui, una donna di 72 anni. Nell’incidente non sono coinvolte altre persone o mezzi e i Carabinieri di Luino stanno lavorando per costruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso ed entrambe le persone, un uomo di 71 anni e una donna di 72 anni, sono stati trasportati in Ospedale, a Luino e Varse, per le cure necessarie. La strada è stata bloccata per circa mezz’ora per permettere le operazioni di soccorso.