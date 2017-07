“Motori ruggenti” al cinema

cinema film pellicole locandine

La proposta di uscite cinematografiche per l’ultimo fine settimana di luglio è tutta italiana. Si comincia martedì 25 luglio con Motori ruggenti, un documentario che racconta la passione italiana nei confronti del mondo dei motori. Attraverso le varie epoche storiche, personaggi famosi dell’automobilismo, cinema, internet e giornalismo ripercorrono la storia d’amore che lega da sempre Italia e motori. Un’attenzione particolare viene dedicata al progetto Disney Pixar che con il film d’animazione Cars ha preso spunto dall’amatissima 500 «Topolino» per i suoi personaggi.

La fuga, in uscita il 27 luglio, racconta una storia di crimine cittadino. Saverio Salesi ha appena rapinato una banca: nel corso della fuga, suonando a caso i citofoni di un palazzo, capita a casa di una escort, Micol. L’uomo decide di pagarla per poter rimanere nascosto a casa sua almeno la giornata successiva. Il ladro non ha però considerato che mentre saliva le scale aveva incontrato un’altra inquilina del palazzo, che chiamerà la polizia quando vedrà la sua foto al telegiornale. Un commissario, due ispettori e un agente semplice si mettono allora sulle tracce del fuggitivo…