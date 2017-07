Musica, cinema e arte: una settimana di appuntamenti con la cultura

Foto varie

Una settimana di interessanti appuntamenti culturali quella che si prepara a “La Residenza” a Malnate. Nella struttura di via Lazzari la prossima settimana sarà ricca di eventi aperti al pubblico e in collaborazione con il territorio.

Si comincia martedì pomeriggio: il 18 luglio alle 16.30 l’appuntamento è con il cabaret dialettale di Luca Maciacchini. Cantautore, attore, musicista e intrattenitore, Maciacchini è tra i pochissimi a portare avanti quella particolare forma di cabaret in dialetto milanese che ha fatto la storia dello spettacolo. A La Residenza porterà un estratto delle sue migliori performances.

Alle 21 di mercoledì 19 luglio, buio in sala, anzi, in cortile: è il Cinema Muro. L’iniziativa è al terzo e ultimo appuntamento per il 2017, all’interno della rassegna “R-Estate a Malnate”, organizzata dal Comune, e in programma è la proiezione di una pellicola di Gabriele Muccino del 2006, “La ricerca della felicità”. La serata è in collaborazione con l’associazione La Focale di Malnate.

Da giovedì 20 luglio, invece, nei pomeriggi de La Residenza sarà l’arte a farla da padrona, con le lezioni dell’esperta Luisa Strada. Un gradito ritorno nella struttura, che porterà avanti un ciclo di conferenze sulle più belle opere della storia dell’arte.