Musica etnica e folk al Museo Maga

Sabato 15 luglio, alle 21.00, Flaviano Braga e Simone Mauri, rispettivamente alla fisarmonica e al clarinetto basso, proporranno brani originali che si avvicinano a un linguaggio jazzistico pur mantenendo spesso sonorità vicine alla musica etnica e al folk.

Flaviano Braga suona la fisarmonica dall’età di sei anni, formandosi in particolare con Eugenia Marini. Nella sua attività concertistica ha collaborato con vari musicisti come Marco Detto, Stefano Bagnoli, Marco Ricci, Max De Aloe, Claudio Taddei, Antonio Canales, Oscar de Los Reyes, Eugenio Finardi. Ha suonato in numerosi Festival in Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca e realizzato due tournee in Giappone esibendosi nei più prestigiosi teatri del paese come il “Tokio Bunka Kaikan”, “Kobe Kokusai Kaikan” e “Royal Festival Hall Osaka”.

Simone Mauri si diploma in clarinetto e si avvicina in seguito all’improvvisazione specializzandosi nell’utilizzo del Clarinetto basso. Ha al suo attivo diverse formazioni con cui ha suonato in Italia e all’estero collaborando con musicisti come: Lester Bowie, Claudio Fasoli, Mario Arcari, Tiziano Tononi, Stefano Bagnoli, Enzo Rocco, Gabriele Mirabassi, Gianluigi Trovesi, Beppe Caruso, Giovanni Falzone, Paolo Botti, Ferdinando Faraò, Riccardo Luppi, Gabriele Coltri, Anne-Lise Foy e altri.

MA*GA Estate è la manifestazione che nei mesi di giugno e luglio vede l’anfiteatro esterno del museo gallaratese trasformarsi in palcoscenico per accogliere concerti e consentirà a tutti i partecipanti di usufruire del bar all’aperto.

