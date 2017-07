Musica per archi tra Oriente e Mitteleuropa

Foto varie

Per il quarto appuntamento di Ceresio Estate, il 16 luglio alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Bironico (Monteceneri), il Pacific Quartet Vienna (formato dai violini della luganese Eszter Major e del giapponese Yuta Takase con la taiwanese Chin-Ting Huang alla viola e la violoncellista zurighese Sarah Weilenmann) renderà omaggio alle origini mitteleuropee e asiatiche dei suoi componenti in un programma di capolavori per quartetto d’archi di epoche diverse.

Oltre al Quartetto n.3 in do maggiore “Vogel” di Haydn e al Quartetto n.13 in la minore “Rosamunde” di Schubert, si potrà ascoltare una rarità di Toshiro Mayuzumi, uno dei maggiori compositori nipponici del novecento, noto in occidente soprattutto grazie alla sua colonna sonora per lo storico film “La Bibbia” di John Huston.

Il “Preludio per quartetto d’archi”, scritto nel 1961, è un breve brano di particolare forza evocativa e inconfondibile sapore orientale, che permetterà al nostro pubblico di calarsi nell’atmosfera di rarefatta tensione tipica del teatro Nō.

Il concerto è promosso da Lugano Turismo. Entrata gratuita

