Nasce Elite Kpmg lounge per riportare “a scuola” le imprese

Nasce Elite Kpmg lounge, un innovativo progetto per portare le imprese “a scuola” di merger and acquisition, governance, internazionalizzazione e finanza per la crescita.

Le 20 aziende italiane che sono entrate a far parte di questo percorso di “coaching” sono il frutto della collaborazione tra Elite e Kpmg attraverso il modello delle Lounge. Kpmg si è impegnata a individuare un gruppo di imprese su cui investire, in base al loro potenziale di crescita e alla loro disponibilità a seguire iniziative di networking, affiancandoli attraverso un percorso su misura, disegnato per supportare la loro crescita.

Kpmg metterà a disposizione di queste aziende il meglio delle sue conoscenze e della sue professionalità con un programma importante di formazione. L’ingresso di queste 20 nuove società della Elite Kpmg Lounge, nel programma internazionale Elite del London Stock Exchange Group, consentirà loro di accedere a numerose opportunità di finanziamento, migliorare la loro visibilità, entrare in contatto con potenziali investitori e affiancare il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo.

Con l’ingresso delle 20 nuove società della Elite Kpmg Lounge, Elite porta a 602 il numero complessivo di aziende aderenti al programma internazionale del London Stock Exchange Group, provenienti da 25 Paesi diversi. Le nuove realtà italiane presentate a Palazzo Mezzanotte sono il frutto della collaborazione tra Elite e Kpmg Italia attraverso il modello delle Lounge, che per la prima volta si apre anche al mondo della consulenza strategica.

Le nuove società sono rappresentative di diversi settori: dall’industria ai servizi informatici al food e provengono da otto diverse regioni italiane, con un fatturato aggregato di 4,5 miliardi di euro e un totale di oltre 19.000 dipendenti. «Siamo molto felici dell’importante traguardo che Elite ha raggiunto oggi superando le 600 società. Siamo ancora più soddisfatti perché questo risultato è stato realizzato grazie a un’azione di sistema (da Confindustria al sistema bancario), e da oggi, grazie a Kpmg, con il mondo dell’advisory» ha commentato Luca Peyrano, amministratore delegato di Elite.

Tra le aziende eccellenti vi è una presenza varesina e dell’alto milanese: Reti spa di Busto Arsizio, il varesino Fabio Merli di Lattonedil e una importante azienda “undisclosed”. Infine Samo Industries è l’erede di INDA. Presenti all’evento per Kpmg: Ivan Spertini, la bustocca Silvia Rimoldi, il varesino di adozione Max Fiani e Paola Maiorana coordinatrice del progetto e ben conosciuta sul territorio. Il programma, riservato a imprenditori e manager, con docenti di Kpmg, Università e Elite, con taglio pratico, copre le esigenze di skills per l’impresa di oggi e di domani, dal marketing alla finanza.