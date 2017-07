Nasce “Varese si muove”, il sito che migliora la viabilità di Varese

Un solo spazio dove trovare le informazioni aggiornate su mobilità, i luoghi e le tariffe della sosta, i vari parcheggi della città, gli orari e percorsi dei mezzi pubblici, le aperture della funicolare e tutti gli altri sistemi di trasporto e di spostamento presenti a Varese.

Mappe interattive della città utili per cittadini e turisti e informazioni sui sistemi sostenibili di mobilità. Tutto questo è Varese si Muove il nuovo modello per la mobilità urbana della Città Giardino. Insieme alle novità introdotte per la sosta infatti l’amministrazione ha deciso di raccogliere tutte le informazioni sulla mobilità sotto un unico contenitore moderno ed innovativo. Da settembre, data a partire dalla quale il piano diventerà operativo, sarà attivo anche il nuovo sito Varese Si muove (www.varesesimuove.it). Da settembre inoltre si potranno avere informazioni anche presso l’InfoVaresesiMuove che sarà collocato nella sede di AVT in via Benedetto Marcello e grazie ad una brochure che conterrà tutte le informazioni sulla mobilità varesina.

Sono state presentate questa mattina le novità di Varese Si Muove e in particolare le linee principali della campagna di comunicazione che nelle prossime settimane verranno diffuse in città per informare i cittadini sui cambiamenti che prenderanno il via gradualmente a partire da settembre. In conferenza erano presenti il sindaco Davide Galimberti e l’assessore alla Mobilità, Andrea Civati. Tra il pubblico anche i responsabili di Avt e di CTPI/Autolinee Varesine.

Oggi sono stati illustrati anche gli obiettivi del nuovo modello della mobilità: «Per una Varese che vuole essere prima di tutto più moderna, sostenibile e vicina alle città europee – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Andrea Civati -. Avendo a disposizione un solo luogo in cui trovare tutte le informazioni utili contiamo di dare un servizio efficace a cittadini e turisti che arriveranno in città. Oggi presentiamo dunque le linee guida per quanto riguarda la comunicazione di Varese si Muove che diventerà operativo gradualmente a partire da settembre». Foto varie

Tra gli obiettivi anche: incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, integrare i diversi sistemi di trasporto su ferro e su gomma (parcheggi di interscambio), migliorare la qualità dell’aria tramite la riduzione delle emissioni degli autoveicoli. (Introdotta la sosta gratuita ai veicoli elettrici e ibrido-elettrici a bassa emissione di Co2), aumentare la sicurezza nelle strade per migliorare la vivibilità della città. E inoltre: migliorare l’accessibilità della città, favorire la rotazione nella sosta, ripensare il concetto di strada come spazio condiviso, incentivare la mobilità dolce. (pedonale e ciclabile), aumentare i parcheggi per le persone con disabilità e migliorare la mobilità di famiglie, bambini e donne in dolce attesa.

«Semplificazione e innovazione sono tra gli obiettivi della nostra amministrazione e questo nuovo portale e modello della mobilità va proprio in questa direzione – ha detto il sindaco Galimberti – Ci siamo ispirati ad altre città turistiche e all’avanguardia e siamo sicuri che questo lavoro potrà essere molto utile anche per i tanti turisti che ogni giorno visitano la nostra città per avere informazioni veloci e semplici su dove parcheggiare e come spostarsi a Varese».

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO —> presentazione_27_07_stampadef