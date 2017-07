Foto varie

Domenica 16 luglio nella splendida cornice di Luino si è svolto per la prima volta in assoluto sul Lago Maggiore il Corso “Navigare in sicurezza istruzioni per l’uso” organizzato dal Club Velico Velagranda Varese asd col suo Presidente Pierluigi Mascetti, Coordinatore area vela Uisp della provincia di Varese e con il responsabile della formazione della Uisp vela Regione Lombardia Carlo Giuffrè in collaborazione con il Presidente Giacomo Paleni del Comitato Territoriale Uisp di Varese.

Il corso, la cui parte teorica si è tenuta il 15 luglio, ha goduto del patrocinio del Comune di Luino. «Da velista posso solo ammirare l’attività di questo circolo. – ha dichiarato il Sindaco Andrea Pellicini quando ha fatto visita ai corsisti – Da luinese sono davvero contento che abbiano qui la loro base».

Anche il Consigliere Simona Ronchi ha presenziato alla manifestazione e si è «complimentata con il Club per un corso interessante, finalizzato alla promozione della cultura della sicurezza nel mondo della nautica da diporto. Un’ottima opportunità per comprendere come conoscere e prevenire i rischi»

Questo corso fa parte di un progetto della Uisp Vela Lombardia volto a sensibilizzare e rendere più consapevoli i velisti nei confronti della sicurezza in acqua.

Durante il corso si è simulato un naufragio con l’apertura di una zattera e di un atollo sul quale gli equipaggi “in situazione di emergenza” sono dovuti salire e hanno poi utilizzato le dotazioni di emergenza sparando fuochi a mano, razzi di segnalazione e boette fumogene; il tutto in assoluta sicurezza e con la presenza garantita dagli Operatori primo soccorso acqua della Croce Rossa Italiana.

Hanno partecipato numerosi soci di diversi circoli Uisp e il corso, evento unico nel suo genere e straordinario, ha riscosso grande successo.