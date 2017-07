‘Ndrangheta, operazione “Linfa”: 10 arresti e perquisizioni in Lombardia e Calabria

mafia apertura carabinieri

Il Centro Operativo D.I.A. di Milano, coordinato da quella Direzione Distrettuale Antimafia, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, nei confronti di 10 persone, prevalentemente di origini calabresi, indagate a vario titolo per associazione finalizzata al traffico illecito ed alla detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

L’attività in questione, oltre al sequestro complessivo di 129 kg di sostanza stupefacente, ha permesso di disarticolare un’organizzazione criminale, connotata da una notevole forza d’intimidazione, derivante dai forti e documentati collegamenti con la ‘ndrangheta calabrese, che ha imposto, nel tempo, soprattutto sul territorio lombardo, la propria egemonia nel traffico di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana.

Le relative indagini, durate circa un anno, sono risultate, altresì, determinanti per lo sviluppo di altri procedimenti in capo alla D.D.A. di Milano, riguardanti il traffico di droga e l’associazione mafiosa in Lombardia e in Calabria, che hanno già portato al sequestro di 6 kg di cocaina, di 20 kg di marijuana e di circa 40.000 euro in denaro contante, nonché all’arresto di 3 ulteriori soggetti legati ai destinatari dei provvedimenti restrittivi odierni.