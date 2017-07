Nicolas Cage torna al cinema

cinema film pellicole locandine

USS Indianapolis uscirà al cinema il prossimo 19 luglio. L’incrociatore che dà il titolo al film è uno dei più validi in forza alla Marina americana, capitanato da Charles McVay (Nicolas Cage) ed impiegato nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell’estate del 1945, McVay e il suo equipaggio vengono ingaggiati per una missione top secret: dovranno trasportare una delle due bombe atomiche che chiuderanno drammaticamente il conflitto. Purtroppo però durante la traversata la USS Indianapolis viene colpita ed affondata dai giapponesi. Vista la natura della missione, la nave non viene rilevata come dispersa e l’equipaggio viene abbandonato per 5 giorni nel Mare delle Filippine in balia degli squali. Dei 1197 uomini partiti, solamente 317 vengono tratti in salvo da un aereo militare americano in ricognizione. Al fine di occultare le reali responsabilità dietro la tragedia, il Comandante McVay verrà chiamato a processo di fronte alla Corte Marziale.

Operation Chromite, con Liam Neeson, al cinema dal 20 luglio, racconta un’altra storia di guerra: quella dei coraggiosi soldati che liberarono la Corea del Sud alla fine della Guerra fra le Coree. Con il supporto di Cina e Russia, nel 1950 la Corea del Nord invade la Corea del Sud; tutto il Paese cadrà nel giro di un mese. Il Generale MacArthur, comandante delle forze dell’ ONU, è a capo di una missione per liberare la città di Incheon. L’ “Operation Chromite”, come viene definita in codice, ha dall’inizio poche possibilità di successo e dipende dal valore di 7 soldati e al loro capitano che si infiltrano fra i nordcoreani per raccogliere informazioni. Quando la copertura salta, al Generale resta da tentare il tutto per tutto per salvare la squadra e risollevare le sorti del conflitto.

Prima di domani, al cinema dal 19 luglio, propone una storia sul filo del paranormale. Samantha è un’adolescente bella e popolare e trascorre le sue giornate fra scuola, amici e feste. Quando tornando a casa una notte l’auto su cui viaggia finisce fuori strada, la ragazza rimane invischiata in una sorta di loop temporale, in cui la giornata della sua morte si ripete in continuazione, offrendole la possibilità di modificare le proprie azioni ed evitare gli errori commessi…