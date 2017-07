Noi genitori impariamo a rispettare i figli degli altri

Foto varie

Lettera aperta di sfogo…

Caro papà che questa mattina verso le 11.00 pedalavi con tuo figlio sulla ciclabile del lago, tratta Buguggiate-Bodio e non hai esitato a dire forte a nostro figlio “così grande ancora con le rotelle” facendo sicuramente sentire molto in gamba il tuo bambino vorrei dire una cosa…e mi dispiace molto non avere avuto la prontezza di rispondere al volo.

“Tu così grande e ancora non sai pensare prima di aprire bocca”.

Ci sono bambini “diversi”, che per mille motivi (il nostro si chiama autismo),non riescono a svolgere normali attività e le rifiutano a priori per paura di fallire e essere derisi.

Ci abbiamo messo 10 anni per infondergli la stima necessaria per indurlo a provarci e a farcela, oggi era la sua prima uscita in bici ed era orgoglioso di se stesso e noi di lui.

La sua risposta è stata molto più saggia della tristezza che ho provato io “mamma lui non poteva sapere che è la mia prima volta”.

A te e a tutte le persone che giudicano e deridono senza sapere auguro di non dover vivere mai attendendo ogni piccola gioia ma soprattutto auguro di imparare un po di umanità che non guasta mai, con una frase puoi distruggere un sogno.

Una mamma molto amareggiata

* * *

Cara mamma molto amareggiata,

domattina svegli il suo piccolo campione e gli dica che oggi ha insegnato qualcosa di molto grande a tante persone.

Grazie