Non al chiaro di luna, ma alla luce dello schermo: gli incontri online tra single sono il nuovo canale dell’amore

Incontri online tra single, siti per appuntamenti, applicazioni per cellulare come Tinder… qualcuno sicuramente se lo sarà domandato: ma che aspetto ha il romanticismo del terzo millennio? L’amore non è cambiato, e i cuori solitari sono sempre numerosi e sempre in cerca di qualcuno con cui condividere una relazione… ma i canali per trovarlo, quell’amore, sono cambiati eccome. Oggi sono i siti specializzati, come Incontri Tra Single (i cui iscritti ci hanno aiutato in questa piccolissima inchiesta), a rappresentare il canale principale per gli incontri online tra single. Ma non pensate che questo significhi che tutto il sentimento, l’emozione di un nuovo incontro, e la dolcezza di una relazione che nasce siano svanite: tutt’altro, ci assicurano i tanti single (e non più single) che hanno fatto uso di questi siti.

Il sito d’incontri: solo un altro tipo di “locale”

Un sito di incontri tra single, così come un’applicazione sul modello della famosa Tinder, non è che un nuovo “luogo”, anche se virtuale, nel quale è possibile conoscere persone nuove. “Alla fin fine, è esattamente” ci ha detto convintamente R.F., un ventottenne iscritto di recente “come un qualsiasi locale non virtuale, un bar, una discoteca. Anche lì, da sempre, si va per incontrare gente, e magari conquistare una ragazza o un ragazzo che ti piacciono così, a prima vista.” Già: ma se per uscire in discoteca si faceva un salto dal barbiere, si indossavano i vestiti migliori, e si faceva affidamento su qualche battuta simpatica o su uno sguardo intrigante… come ci si prepara per gli incontri online tra single?

Fare una buona prima impressione: una regola valida anche sui siti di incontri online tra single

M.B., una ragazza di trentasei anni fra i primissimi iscritti di Incontri tra Single (La quattordicesima, ci ha detto un po’ orgogliosa), ci ha chiarito anche questo mistero. “In realtà non è poi così diverso. Online, anziché vestirsi e prepararsi per un incontro di persona, per iscriversi a una community come la nostra si stila un profilo: e anche qui è questione di presentarsi al meglio, essere simpatiche, accattivanti. Magari anche un po’ maliziose, c’è a chi piace… E ovviamente, siccome anche l’occhio vuole la sua parte online proprio come dal vivo, ci sono le foto. Spesso è proprio l’immagine che si abbina al profilo, anzi, a far scattare un certo interesse!”

Non solo avventure: incontri per una relazione seria

“Il fatto” continua la nostra amica “ è che sui siti di appuntamenti per single, anche e soprattutto sui siti d’incontri più popolari, non c’è soltanto gente interessata all’avventura di una sera: sono tanti, tantissimi, gli uomini e le donne di ogni età che si iscrivono proprio perché cercano una relazione seria. L’importante quindi è essere sinceri, reali. Non serve a niente – e anzi, è svantaggioso per tutti – creare dei profili poco veritieri, dove si millantano interessi e passioni che non si hanno. Non si fa altro che attirare le persone sbagliate, e perdere tempo, anziché farsi notare dal tipo di persona che si desidera conoscere davvero.”

La vera differenza? Ritmi più rilassati e meno pressione

Ma allora, se bisogna essere accattivanti, gradevoli, sinceri, e se in fondo è come conoscere qualcuno di persona… cos’hanno di tanto diverso, per essere diventati così popolari, gli incontri online tra single? La risposta forse più significativa è quella di F. L., 25 anni, che su Incontri tra Single ha trovato il fidanzato (reale, non virtuale): “La differenza è che online è molto più facile, per tutti e due, regolare i tempi in modo da far sviluppare il rapporto con gradualità, e nascono molti meno imbarazzi. Si sa già che tutti e due si è in cerca di qualcuno, e si sa già di avere qualche interesse in comune e di trovarsi carini, quindi si tratta solo di decidere come comunicare. C’è chi chatta per mesi, anche regolarmente, soltanto su internet, o chi invece passa da subito ai sistemi come Whatsapp per sentirsi sul cellulare… e c’è tempo, con calma, di parlare e conoscersi senza farsi prendere dalla timidezza. Quando poi si decide di incontrarsi di persona, tutto è molto più semplice.”

E in fondo, a vederla così, è proprio vero quel che dicevamo in apertura. L’amore non è cambiato, e neanche gli innamorati. È solo cambiato il posto dove incontrarsi.