Non è sicura: chiude la scuola Canziani, bambini trasferiti

La scuola non è sicura, gli alunni cambiano sede. Succederà a settembre per i bambini iscritti alla primaria Canziani di Varese.

Gli accertamenti sulla staticità, arrivati solo martedì scorso, hanno evidenziato alcune pesanti criticità che rendono l’edificio strutturalmente non idoneo per la sicurezza dei bambini, degli insegnanti e del personale non docente. Il destino di questo stabile, sorto negli anni 70, è dunque segnato: troppo ingente la spesa per sanare i problemi.

Un fulmine a ciel sereno per la piccola ma attivissima comunità scolastica del Montello che ripartirà a settembre nella vicina primaria San Giovanni Bosco di Via Busca (laterale di viale Aguggiari) dove saranno avviate a breve le procedure per garantire la ripresa dell’attività didattica.

Appena scoperti i dati, l’amministrazione ha contattato la dirigente del comprensivo e i rappresentanti dei genitori per trovare le soluzioni alternative e condividere il percorso di gestione della fase di emergenza.

Soluzioni che saranno spiegate domani sera, venerdì 7 luglio, nel corso di un incontro aperto a tutti i genitori degli iscritti. La riunione si svolgerà in Comune, presso la Sala Matrimoni di Palazzo Estense in via Sacco 5 con inizio alle pre 18.30.

Visto l’avvicinarsi della scadenza prevista per fine settembre dell’ultima perizia statica eseguita nel 2014, il Comune aveva dato incarico di elaborare una nuova perizia i cui esiti si sono arrivati il 4 luglio evidenziando le criticità che lo rendono strutturalmente non idoneo per la sicurezza dei bambini, degli insegnanti e del personale non docente. L’amministrazione ha garantito fin da subito che verranno mantenuti gli stessi servizi, insegnanti e le apparecchiature acquistate negli ultimi anni dai genitori, seppur in un’altra sede scolastica.

Quattro anni fa, la Canziani aveva già vissuto un semestre “in trasferta” alla Pascoli per permettere il completamento dei lavori di rimozione dell’amianto. Ora arriva il nuovo stop. E sarà definitivo