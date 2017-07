Non si comprano più libri, l’opposizione regala 10 titoli alla biblioteca

Foto varie

Non si acquistano più libri e il gruppo di opposizione “Insieme per Voi” si dice molto preoccupato per la situazione che si sta verificando nella biblioteca di Oggiona con Santo Stefano.

La preoccupazione, per il gruppo guidato da Aurora Leone, è nata dai solleciti dei cittadini e dalle lamentele pervenute da genitori ed insegnanti del territorio, dall’inizio dell’anno non si acquistano più libri.

«La maggioranza ha tagliato i fondi per l’acquisto dei libri da 9mila a 4mila euro – spiegano dall’opposizione – cioè con un taglio di più del 50%. Ad oggi, inizio di luglio, nessun nuovo libro è stato acquistato, mentre si danno risposte prive di senso compiuto ai cittadini che sollecitano chiarimenti. A questo punto, il nostro gruppo “Insieme per Voi” in collaborazione con cittadini del nostro paese si è attivato per sanare, anche se in parte, una situazione giustificabile solo dal totale disinteresse da parte di questa Amministrazione Comunale. Abbiamo quindi deciso di donare al patrimonio librario della nostra Biblioteca Comunale 10 nuovi libri utilizzando come criterio di scelta titoli che da catalogo risultano con il maggior numero di prenotazioni e di conseguenza con il maggior numero di mesi d’attesa».