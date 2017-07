Notte agitata in via Briante, 32enne distrugge vetri e arredo urbano

Foto Somma Lombardo generiche

È stata una notte agitata, a Somma Lombardo, in via Briante: un 32enne del Burkina Faso, richiedente asilo, è sceso in strada nel cuore della notte e – in preda ad agitazione incontrollata – si è accanito contro arredo urbano, diversi veicoli (ha distrutto anche i vetri di un camper), segnaletica stradale. Tutto senza un apparente motivo.

(nella foto: uno degli specchi stradali devastati)

L’uomo è richiedente asilo ospitato dal Centro di Accoglienza Straordinaria gestito dalla Kb srl, una delle società private che ha l’incarico dalla Prefettura. Abbiamo chiesto informazioni a Roberto Garavello, che insieme alla compagna Katiuscia Balansino gestisce questo e molti altri centri: «È un ragazzo del Burkina Faso, cristiano. Dice che questa notte all’improvviso lo spirito si è insinuato nel suo cervello. È stato portato in ospedale dai carabinieri, gli hanno fatto un Tso. Ora è in sicurezza, a far danni non ci va più. I medici ci diranno cosa è successo e come evitare che si ripeta».

Garavello è stato convocato anche dal sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria, per verificare l’episodio e fare la conta dei danni. Va ricordato che il Comune non ha potere decisionale sui Centri di Accoglienza, che vengono attivati dai privati che partecipano ad apposito bando della Prefettura, ente governativo a cui rispondono. «Ho già avvertito il Prefetto», assicura il gestore della Kb.

Il 118 ha inviato in via Pastrengo due ambulanze in due diversi momenti (intorno alle 5.30 e alle 6.30 del mattino) ma è da verificare se il doppio intervento sia connesso con l’episodio.

Molta la preoccupazione dei residenti della zona: sui social non sono mancati anche commenti molto violenti e inviti a vendicarsi per l’innegabile danno subìto. Il centro della Kb è stato uno dei primi attivati in provincia di Varese.