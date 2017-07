Notte bianca, sabato di eventi in centro

Luoghi di Castellanza

Sabato 15 luglio dalle ore 17.00 le vie e piazze di Castellanza saranno animate dalla terza edizione della Notte Bianca, la manifestazione organizzata dal Gruppo Giovani Castellanzesi, con il patrocinio della Città di Castellanza, che promette una nottata all’insegna del divertimento.

Il Parco di viale Rimembranze, via Mons. Arrigoni, Piazza Paolo VI, via Vittorio Veneto e Corso G. Matteotti saranno simpaticamente occupate dagli stand dei partecipanti e dalle attività di animazione programmate.

Il programma

Si apre alle ore 17.00 con le bancarelle di artigiani e hobbisti, con stand gastronomici di gelato, granita e birra artigianali, con i giochi per bambini (gonfiabili e animazione) e con un’esposizione di moto (Harley Davidson Varese Chapter e Moto Club Castellanza 14) e auto, un villaggio sportivo organizzato da Sport+, e come in tutte le feste, non mancherà il ballo con la Country Western Dance.

Alle ore 18.30 è previsto un DJ Set e happy hour organizzato da Caffè Club di Castellanza con carme alla griglia, birra e bevande fresche.

Alle ore 21.00 balli caraibici e non solo a cura della Scuola di Ballo Perfecta Combination e lo spettacolo The Sound of Musical, un omaggio al mondo del musical della compagnia Dietro le quinte che sarà seguito dall’intrattenimento a suon di liscio con il duo Lara e Marzio.

Alle 21.30 padrone della scena sarà la Castellanzese Calcio che presenterà la squadra e le maglie della prossima stagione 2017-2018.

Alle 22.00 sfilata di moda a cura di Senso Unico 13 di Busto Arsizio.

Alle 22.30 sarà la volta della discoteca all’aperto di Radio StudioPiù con Summer Dance Tour e dalle 23.30 Schiuma Party.

A mezzanotte per concludere la serata una spaghettata di mezzanotte offerta dal Gruppo Giovani Castellanzesi.

Per informazioni: Ufficio Cultura – tel. 0331526263 – e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it