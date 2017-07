Notti di controlli sulle strade della città

Weekend intenso per i Carabinieri di Busto Arsizio quello che si è appena concluso. Nel contesto dell’intensificazione dei servizi di vigilanza estiva durante i quali sono stati identificati 83 soggetti, di cui 28 stranieri, e controllate 64 autovetture.

Durante queste operazioni è stato tratto in arresto 30enne di Cassano Magnago poiché corso fasi identificazione risultava colpito da un ordine carcerazione emesso dal tribunale di Busto Arsizio dovendo espiare la pena di quattro mesi di reclusione per il reato furto aggravato (furto in abitazione a busto arsizio nel 2013).

Sono stati inoltre deferiti in stato di libertà durante un posto di blocco finalizzato a controllare gli avventori del LatinFiexpo per guida in stato di ebbrezza alcolica un 38enne di legnano, operaio, incensurato e per violazione obblighi inerenti foglio di via obbligatorio, un cittadino marocchino, 21enne, di Ferno. Il giovane, disoccupato, pregiudicato e regolare nel Paese nel corso delle fasi di identificazione è risultato colpito da foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno comune Busto Arsizio tre anni.

Durante il medesimo posto di blocco sono poi stati segnalati quali abituali assuntori di sostanze stupefacenti quattro persone poiché trovate in possesso di modica quantità sostanza stupefacenti tipo marijuana e hashish: un 30enne di Carnago, operaio incesurato; un 35enne di Cassano Magnago, operaio con precedenti; un 20enne di Busto, magazziniere e censurato e un 38enne di Lonate Pozzolo, impiegato;

Nel tardo pomeriggio veniva denunciata, infine, per furto aggravato, una 40enne albanese di Cislago, casalinga, pregiudicata, regolare, fermata dai carabinieri immediatamente dopo aver asportato dal negozio “ovs spa”, sito in Olgiate Olona vari capi di abbigliamneto dal valore complessivo di euro 80,00 circa. Refurtiva interamente recuperata e restituita avente diritto.