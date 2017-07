Novantanove vedanesi per l’artista Franco Trinchinetti

Vedano Olona - Mostra Franco Trinchinetti

Sarà visitabile fino al 30 luglio la mostra “Vedano Volti: 99 +qualcuno”, allestita in Villa Fara Forni e inaugurata sabato pomeriggio dopo l’anteprima offerta durante la Notte degli artisti nella via centrale del paese.

Una mostra particolare, che propone una galleria di volti significativi del territorio di Vedano Olona attraverso l’arte di Franco Trinchinetti e i suoi ritratti.

Dalle associazioni ai commercianti passando per artigiani e professionisti i vedanesi potranno riconoscersi e divertirsi grazie alle interpretazioni dell’artista, che enfatizza i tratti somatici dei protagonisti con la sua verve Pop, frutto delle esperienze maturate in gioventù frequentando la Factory di Warhol a New York.

“La capacità artistica di Franco Trinchinetti deriva senz’altro dalle sue immediate esperienze nel mondo della moda – spiega la scheda di presentzione dell’artista – Già negli anni ‘60 infatti gli viene offerto un contratto come modello per una campagna pubblicitaria ad Hollywood. Dopo la piccola esperienza americana si trasferisce in Inghilterra dove il fervore londinese di quegli anni gli dà il via per idee totalmente innovative in Italia”.

Tornato in Italia Trinchinetti ha aperto un’agenzia molto richiesta da importati case di produzione per casting e consulenze, entra in contatto con noti registi, tra i quali Federico Fellini con cui collabora alla realizzazione del casting di Amarcord. La collaborazione dà il via anche ad un’amicizia che lo accompagnerà negli anni.

Negli anni ‘80 ha la possibilità di reinventarsi come fotografo ed apre uno studio nel cuore di Milano, specializzandosi nel gioiello e lavorando per Van Cleef, Cartier, Versace, e nel beauty.

L’esperienza più recente lo vede intraprendere attraverso numerose tele un nuovo percorso, che mettendo a contatto scatti del passato ed una visione metafisica.

La mostra può essere visitata nell’aula studio di Villa Fara Forni tutti i giorni (esclusa la domenica) negli stessi orari di apertura della biblioteca (tutti i giorni dalle 14 alle 18, il martedì anche dalle 10 alle 12, chiuso venerdì e dell’aula studio.