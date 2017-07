Nove consigli per una vacanza senza stress

Foto varie

Siamo quasi ad inizio agosto, mese che tradizionalmente segna l’inizio delle ferie per molti lavoratori. è la giusta occasione per staccare la spina e la mente, riposarsi e recuperare salute e benessere lontano dal caos e dalle problematiche di lavoro.

Per ridurre lo stress ecco i 9 consigli individuati da ALI S.p.A., nata nel 1997 come Agenzia per il Lavoro e oggi società italiana di consulenza e servizi attiva in ogni campo delle Risorse Umane.

. Organizza la partenza e il rientro. Lasciare il meno possibile in sospeso: concludere tutti gli impegni prima di partire è fondamentale per passare le vacanze a mente libera.

. Se possibile non solo un weekend. Concedersi una vacanza di almeno due settimane: è consigliabile evitare la classica toccata e fuga di un weekend, dato che un distacco totale permette di aumentare del 60% gli indicatori di salute e benessere.

. No al telefono e alle mail. Minimizzare l’impatto della sfera lavorativa durante le ferie: vacanza significa sospendere il lavoro per un periodo di tempo determinato, per cui non bisogna portare l’ufficio in valigia né stare sempre attaccati a smartphone e computer.

. Non pianificare troppo. Abbandonare l’ansia da prestazione almeno in vacanza e lasciare spazio all’imprevisto: le ferie, a differenza del lavoro, hanno meno regole e quindi e consigliabile lasciarsi sorprendere dal caso.

. Dormire fa bene… Una volta in vacanza puoi concederti di riposare un po’ di più: durante le ferie dormire non è mai tempo sprecato, ma è fondamentale per rimediare ai cicli di sonno irregolari accumulati durante i mesi lavorativi.

…ma no alla pigrizia. Non dedicare tutto il tuo tempo al dolce far niente: riposarsi si, ma non bisogna trascorrere tutto il proprio tempo in attività passive che non portano benefici in termini di salute e benessere, ma al contrario aumenterebbero lo shock del rientro.

. Muoversi fa bene. Praticare sport e attività fisiche per allontanare lo stress: da sempre l’esercizio fisico è un modo per abbandonare le tensioni psicologiche e le vacanze rappresentano il momento ideale per allenarsi, preferibilmente all’aperto per godersi suoni, colori e profumi della natura.

. Valorizza i momenti sociali. Fare conversazioni è uno dei piaceri della vita: le ferie sono un’ottima occasione per fare nuove amicizie o qualche incontro amoroso inaspettato.

. Condividi. Assicurati che anche il tuo partner legga questi consigli: per le coppie è essenziale vivere in armonia le vacanze al fine di ridurre i livelli di stress reciproci.