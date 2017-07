“Nuotata dell’Eremo”, appuntamento sulle sponde del Maggiore

nuotata dell'eremo 2011 foto Luca Magro

La ventiduesima edizione della “Nuotata dell’Eremo” è in programma per il 22 luglio e si svolgerà all’interno del Golfo di Reno di Leggiuno e non vedrà la traversata fino a Stresa. “La Nostra decisione di nuotare all’interno del golfo, al riparo dai venti più frequenti (Maggiore ed Inverna), e di conseguenza in acque più tranquille, garantisce ai nuotatori ed agli organizzatori una maggiore sicurezza. Il programma della manifestazione è stato modificato dopo una attenta analisi di quanto successo nella traversata del 2016 e la valutazione ipotetica di cosa avremmo dovuto fare per il 2017. Di fatto, negli ultimi 6 anni l’imprevedibilità delle condizioni meteo ha sempre messo a rischio la traversata”, spiegano gli organizzatori sul loro sito.

Registrati in gara ci sono già nuotatori provenienti da diverse nazioni, fra cui Inghilterra, Belgio, Germania, Brasile, Svizzera oltre naturalmente a molta gente proveniente da tutto il nord Italia e da altre regioni del Sud Italiane. Tre i percorsi e le partenze di questa edizione che si svolgerà sabato 22 luglio a Reno.

Il primo programma è quello dei 3,5 chilometri a nuoto con partenza alle 10,45 – 11,00. Il secondo percorso è quello sulla distanza del chilometro e 500 metri, con partenza alle ore 14,45-15,00. La terza prova natatoria è quella denominata: “Percorso Rana” sulla distanza dei 500 metri, partenza ora 16,30. In caso di condizioni meteo avverse, il comitato organizzatore si riserva di posticipare fino ad un massimo di 1 ora la partenza della nuotata, poi verrà annullata.